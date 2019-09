Exclusief voor abonnees Tot 13 jaar cel voor plofkraken 19 september 2019

Vier kopstukken van een tienkoppige plofkraakbende zijn veroordeeld tot celstraffen van 12 en 13 jaar. De bende Nederlandse criminelen pleegde tussen mei en augustus 2018 zes nachtelijke plofkraken in onder meer Tielt-Winge, Buggenhout en Boechout. Daarbij maakte ze zo'n 808.000 euro buit. De daders sloegen ook toe in Stekene en in Sint-Laureins, maar daar werd geen buit gemaakt.