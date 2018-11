Tot 120 banen bedreigd in België, 7.500 wereldwijd 22 november 2018

Door de reorganisatie die Ikea voor ogen heeft, moeten er wereldwijd in 30 landen 7.500 banen sneuvelen, waarvan 100 tot 120 van de 4.157 jobs in ons land. Die jobs dreigen te verdwijnen in het hoofdkantoor in Zaventem (255 werknemers) en op de personeelsdiensten van de acht Ikea-winkels (35 à 40 werknemers). Dat er gereorganiseerd wordt, is geen verrassing, zeggen de bonden. "Maar dat de ondersteunende diensten zo hard worden aangepakt, is een koude douche", zegt Thomas Vanbiervliet van het ACLVB. "We spreken hier toch over 1 op de 3 banen die dreigen te sneuvelen."

