Tot 10 miljard extra: met deze maatregelen steunt overheid bedrijven, zelfstandigen en werknemers Fleur Mees

21 maart 2020

00u00 3 De Krant De Vlaamse en de federale overheid halen alles uit de kast om de door de coronacrisis getroffen consumenten, zelfstandigen en sectoren te steunen. En dat mag wat kosten: boven op het tekort van 13,5 miljard dat er al was, is de federale regering bereid nog eens 8 tot 10 miljard euro extra uit te geven om de gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken. Maar vindt u uw weg nog in al die premies en compensaties? Een overzicht.

TIJDELIJK WERKLOZEN

Federaal

Onmiddellijk forfaitair bedrag van 1.450 euro per maand.



Tot eind juni behouden ze 70% in plaats van 65% van hun loon, met een maximum van 2.754,76 euro. Boven op die 70% komt er nu nog eens 150 euro.

Vlaams

Gas-, elektriciteits- en waterfactuur moeten één maand niet betaald worden.



Opgelet: als u bijklust tijdens uw (tijdelijke) werkloosheid, ontvangt u voor die dagen geen uitkering. De Vlaamse regering wil dat de federale regering hierop een uitzondering maakt tijdens de coronacrisis, maar dat is nog niet gebeurd.

ZELFSTANDIGEN

Federaal

Vervangingsinkomen voor zelfstandigen uit getroffen sectoren in maart en april, 'het overbruggingsrecht': 1.291,69 euro per maand, of 1.614,10 (indien kinderlast). Ook zelfstandigen die 7 opeenvolgende dagen niet kunnen werken, hebben recht op deze uitkering, net als zelfstandigen die vrijwillig sluiten, zoals kappers.



2 maanden uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen.



Mogelijkheid om een vermindering van de voorafbetaling aan te vragen als de inkomsten lager liggen dan gewoonlijk.



Betaling van de socialezekerheidsbijdragen kan uitgesteld worden tot 15 december voor de eerste twee kwartalen.

Vlaams

Hinderpremie van 4.000 euro voor alle zaken die moeten sluiten en 2.000 euro voor zaken die alleen in het weekend sluiten. Als de deuren na 5 april nog dicht moeten blijven, krijgen de zelfstandigen 160 euro per dag extra. Dit geldt ook voor marktkramers en horecazaken met een afhaalservice. Ook zelfstandigen in bijberoep met een voldoende hoog inkomen kunnen in aanmerking komen.

BEDRIJVEN EN WERKGEVERS

Federaal

Sinds gisteren is er slechts één procedure, voor zowel arbeiders als bedienden, om tijdelijke werkloosheid aan te vragen - de 'coronaprocedure'. De tijdelijke werkloosheid wordt aangevraagd door de werkgever en automatisch toegekend, er moet dus niet meer 3 tot 4 weken gewacht worden op een beslissing.



Overbruggingskrediet voor bestaande schulden wordt uitgebreid van 3 naar 12 maanden.



Verkeersbelasting wordt 4 maanden uitgesteld. Dat moet bedrijven voor 200 miljoen euro zuurstof geven.



Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen, btw, bedrijfsvoorheffing en vennootschapsbelasting: btw-aflossingen kunnen gespreid worden en zijn vrijgesteld van de gebruikelijke boetes, als dit verband houdt met de coronacrisis.



Uitstel van de betaling van onroerende voorheffing.

Vlaams

100 miljoen euro voor crisiswaarborg: bedrijven in financiële moeilijkheden en met schulden kunnen een nieuwe schuldenregeling vragen. Daarvoor staat de Vlaamse overheid voor 75% garant, tegen een kost van 0,25% van het totaalbedrag.

WERKNEMERS

Vlaams

Aanmoedigingspremie om deeltijds te werken wordt uitgebreid naar bedrijven die een productieverlies hebben van minstens 20%. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen 90 en 150 euro.

IEDEREEN

Federaal

Twee maanden langer tijd om de personenbelasting te betalen.



Wie moeilijkheden heeft om zijn hypotheek verder af te betalen, contacteert het best zijn bank. Sectororganisatie Febelfin kondigde al aan dat banken bereid zijn om leningen tijdelijk op te schorten zonder kosten.



Wie een pakketreis heeft geboekt (en betaald) tot 6 april, krijgt een reischeque die minstens een jaar geldig is.



Als een concert of evenement op een latere datum doorgaat, blijft uw ticket automatisch geldig. Wie niet aanwezig kan zijn, krijgt zijn geld terug. Komt er geen nieuwe datum, dan volgt ook een terugbetaling.

Meer info?

Over alle Vlaamse maatregelen: vlaio.be

Over tijdelijke werkloosheid: rva.be

Over het betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen: socialsecurity.be

Over overbruggingsrecht en vrijstelling sociale bijdragen: rsvz.be

Over belastingen: financien.belgium.be