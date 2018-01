Tot 10 keer te veel lood in kraantjeswater kleuterschool 00u00 0

In het Kempense Beerse zijn er veel te hoge concentraties van lood gemeten in het kraantjeswater van een kleuterschool. De norm is 10 microgram per liter, maar de metingen gaven 80 tot 100 microgram aan. Omdat het zware metaal de gezondheid kan schaden, mogen de kinderen geen water van de kraan meer drinken. Er worden drinkfonteinen geplaatst en in afwachting daarvan zijn alle klassen van flessenwater voorzien. Dat wordt ook voor koffie, thee en soep gebruikt. De hoge loodconcentratie is waarschijnlijk te wijten aan de loden waterleidingsbuizen. Die werden tot de jaren 70 vaak gebruikt, zowel in openbare als private gebouwen. De ouders van de tweehonderd kleuters hebben al een brief met uitleg ontvangen. (VTT/GVV)

