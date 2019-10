Exclusief voor abonnees Torpedo Hasselt-KSK Meeuwen 3-0 07 oktober 2019

00u00 0

De eerste kans was voor Meeuwen, maar doelman Jonas Vreys had een schitterende reflex in huis. Daarna nam Torpedo over en domineerde de partij. Man in vorm Bodson opende de score en vlak voor de rust kon Weeghmans vanop de stip aandikken.

