Torpedo buigt achterstand om in slot

02 december 2019

Zonder het geschorste duo Swers-Bodson heeft Torpedo toch de drie punten kunnen thuishouden tegen het derde gerangschikte Bree-Beek. In een spannende topper waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Toch werd het verschil pas na de koffie gemaakt. Vanbuel rondde een heerlijke counter af. Torpedo ging op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er toen Op de Locht zich knap vrij draaide en het leer in de kruising joeg. Een juweeltje van achttien karaat. Enkele minuten later kon een snelle Haesevoets een bezoekende flater afstraffen. De bezoekers vonden niet meer de moed om hierop te reageren en coach Dirk Daelmans en zijn jongens moesten ontgoocheld en met lege handen huiswaarts keren. Torpedo is duidelijk klaar voor de komende topper bij leider Weerstand Koersel.

