Toronto wil Pozuelo nog een maand in Genk laten 18 februari 2019

FC Toronto wil de opstapclausule van acht miljoen euro in het contract van Alejandro Pozuelo betalen én de Spanjaard tot het einde van de reguliere competitie in Genk laten voetballen. Dat is het voorstel dat algemeen directeur Ali Curtis dit weekend in New York op tafel heeft gelegd tijdens een meeting met Dimitri de Condé, technisch directeur van Racing Genk. Vanaf 18 maart zou FC Toronto hem dan overnemen, in de MLS zijn ze dan pas twee speeldagen ver. Genk zou het in de play-offs dus wel zonder Pozuelo moeten stellen. Toronto wacht nu op een antwoord. Gisteren speelde Pozuelo één helft mee. Net als tegen Praag gaf hij voor de wedstrijd tegen Club aan zich mentaal en fysiek niet klaar te voelen om een hele match te spelen. (KDZ)

