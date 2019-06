Exclusief voor abonnees Toronto eerste Canadese NBA-kampioen 15 juni 2019

De Toronto Raptors zijn de nieuwe kampioen in de NBA. Toronto is de eerste Canadese club die de titel binnenhaalt. Het won het zesde finaleduel bij de Golden State Warriors met 110-114 (eindstand: 4-2). Het was de derde uitzege van Toronto in deze titelfinales. Lowry (26), Siakam (26), Van Vleet (22) en Leonard waren de belangrijkste scorers. Golden State zag Klay Thompson (30) uitvallen met een knieblessure. Curry was goed voor 21 punten.

