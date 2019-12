Exclusief voor abonnees Tornados passen voor WK indoor 18 december 2019

Na Nafi Thiam ziet België nog een belangrijke medaillekandidaat afhaken voor het WK indoor, dat in maart 2020 op de kalender staat in het Chinese Nanjing: de 4x400m aflossingsploeg. De trainer van Robin Vanderbemden en Julien Watrin, François Gourmet, vindt het verstandiger dat zijn atleten zich toeleggen op de individuele olympische kwalificatie voor Tokio 2020 en dan past een lange reis naar Nanjing niet in het schema. Bovendien heeft het lange atletiekseizoen en de teambuildingtrip naar de Himalaya fysiek veel gevergd van de twee spurters. Omdat trainer Jacques Borlée het niet opportuun lijkt om dan Jonathan Sacoor te vragen de verre verplaatsing van de VS naar China te maken, lijkt het hem beter om forfait te geven. (VH)

