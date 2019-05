Exclusief voor abonnees Tornado's razen door VS 22 mei 2019

Tientallen wervelwinden teisteren op dit moment het centrum van de VS. Vijf staten, waaronder Texas en Oklahoma, zijn getroffen. In totaal zijn zo'n 22 miljoen mensen bedreigd door het noodweer, dat zorgt voor hagel, hevige regen en overstromingen. Volgens meteorologen gaat het om het grootste aantal tornado's in jaren. "De laatste keer dat een deel van de Verenigde Staten te maken kreeg met zoveel tornado's, was in 2012", zegt Patrick Marsh, meteoroloog van het 'Storm Prediction Center'. Ook vlakbij de luchthaven van Tulsa, in Oklahoma, werd een tornado gesignaleerd. Voorlopig zijn er nog geen zwaargewonden gemeld. (LVB)

