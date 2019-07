Exclusief voor abonnees Torfs COLUMN | Vergeten 16 juli 2019

Wat mij altijd heeft gefascineerd, is de vergankelijkheid van succes. De helden van vandaag zijn niet noodzakelijk die van morgen. Zoals het klinkt bij Gorki: 'Sterren komen, sterren gaan / Alleen Elvis blijft bestaan.' Al is dat laatste niet zeker. En wie herinnert zich binnen honderd jaar Gorki? Of onze fantastische Thomas De Gendt?

