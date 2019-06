Torfs nu ook beste werkgever van Europa Bieke Cornillie

06 juni 2019

05u00 1 De Krant Al tien jaar voert Torfs de rangschikking van Beste Werkgever van België aan, nu is de schoenenketen ook de nummer één in Europa. "Dit is de ultieme bekroning", zegt CEO Wouter Torfs.

Na vier tweede plaatsen heeft Torfs 'm eindelijk beet, de titel Europe's Best Workplace in de categorie 'grote bedrijven' (meer dan 500 personeelsleden). De schoenenketen werd gekozen uit een lijst van 125 geselecteerde werkplekken in 19 Europese landen. Grote baas Wouter Torfs is bijzonder blij met de erkenning. "Te midden van de digitale revolutie stijgt de behoefte aan menselijkheid en authenticiteit", benadrukt hij de focus van zijn familiebedrijf, dat vorig jaar z'n 70ste verjaardag vierde.

Wie het tot beste werkgever van Europa wil schoppen, moet uiteraard aan heel wat criteria voldoen. Alle werknemers, ongeacht wie ze zijn of wat ze doen voor de firma, moeten vertrouwen hebben in hun leiders, plezier hebben op het werk en fier zijn op wat ze doen, klinkt het bij organisator Great Place to Work. (BCL)