Torfs cynisch over #MeToo-debat met enkel vrouwen 19 april 2018

De Leuvense studentenkoepel LOKO organiseert net als vorig jaar een panelgesprek over grensoverschrijdend gedrag, kaderend binnen de steeds groter wordende #MeToo-beweging. Oud-rector Rik Torfs merkte op Twitter cynisch op dat er enkel vrouwen in het panel zitten. "Gelijkheid is helaas wel vaker oude ongelijkheid door nieuwe vervangen." Maar dat klopt niet, verdedigt LOKO zich in studentenblad 'Veto': de vier experts zijn vrouwen, maar ook de mannelijke studentenvertegenwoordiger Thibault Deneus zal deelnemen. De studentenkoepel geeft wel toe dat het niet gemakkelijk was om een mannelijke expert in het panel te krijgen, waardoor ze kozen voor een man "die goed weet wat leeft onder studenten".