Torfs bant bont uit schoenen 05 april 2018

Schoenen Torfs stopt vanaf de wintercollectie 2018 met het gebruik van bont. De winkelketen sluit zich aan bij de 'Handelaars zonder bont', net zoals JBC en Bershka dat eerder al deden. "Toen ik meer dan 30 jaar geleden begon, waren laarsjes met konijnenbont heel populair", zegt CEO Wouter Torfs. "Dat lijkt vandaag ondenkbaar. Dat stemt mij hoopvol over de evolutie van ons collectief geweten." Dierenrechtenorganisatie GAIA is uiteraard tevreden met de beslissing. "Het doden van wilde dieren zoals nertsen enkel voor hun vacht is niet meer van deze tijd", meent directeur Ann De Greef. (LVB)