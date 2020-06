Exclusief voor abonnees Toren in Antwerpse haven 'in alle stilte' opgeblazen 22 juni 2020

00u00 0

Zaterdagmiddag is de toren van het betonnen SAMGA-gebouw in de Antwerpse haven neergehaald door middel van een gecontroleerde ontploffing. Voor de 57 meter hoge toren werd 18,4 kilo dynamiet gebruikt. Vanwege het coronavirus werd de ontploffing geheim gehouden om kijklustigen weg te houden. "In deze tijd moeten we in de eerste plaats denken aan de volksgezondheid", klinkt het bij Lantis. Zij waren de opdrachtgever voor de sloop. De site wordt over enkele maanden een werfzone voor de renovatie van de Royerssluis en nadien voor de bouw van het Oosterweelknooppunt. Het gebouw werd de afgelopen maanden al grotendeels gesloopt met behulp van grote kranen, maar voor de toren werd gekozen voor dynamiet. "Het klinkt contradictorisch, maar dat was eigenlijk de veiligste manier."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen