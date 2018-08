Topvrouw Pepsi stapt na twaalf jaar op 07 augustus 2018

00u00 0

Indra Nooyi (62), al twaalf jaar topvrouw bij PepsiCo, legt die functie in oktober naast zich neer. Nooyi, de vijfde CEO in de 41-jarige geschiedenis van het bedrijf, is één van de machtigste zakenvrouwen in de VS. De Indiase was de eerste CEO van buitenlandse afkomst voor de Amerikaanse frisdrank- en voedingsgigant, én de eerste vrouw in die functie. Nooyi werd geboren in de stad Madras, nu Chennai, maar liet India op 23-jarige leeftijd achter om aan Yale te gaan studeren. Daarna ging ze aan de slag bij onder meer Boston Consulting en Motorola. In 1994 begon haar carrière bij PepsiCo.Onder haar leiding verlegde de Amerikaanse frisdrankgigant de focus naar minder suikerhoudende drankjes om de zwakkere verkoop van cola te compenseren. Ook de versterking van de snackdivisie met merken als Lay's en Cheetos zijn haar verdienste. Nu geeft ze de fakkel door aan de Spanjaard Ramon Laguarta (54). Hij is momenteel als president al bezig met de globale operationele werking, de bedrijfsstrategie en overheidsaangelegenheden. Voordien had hij de leiding over de Europese activiteiten. Nooyi blijft nog tot begin 2019 aan boord als bestuurder.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN