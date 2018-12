Topvrouw Huawei vrij op borg 13 december 2018

De financieel directrice van het Chinese telecomconcern Huawei is vrijgelaten op borg. Op 1 december werd Meng Wanzhou (46) opgepakt op de luchthaven van het Canadese Vancouver, op verdenking van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran. De VS drong meteen aan op haar uitlevering, tot grote woede van China. In afwachting van de eerste zitting over een eventuele uitlevering, op 6 februari, heeft de CFO de gevangenis mogen verlaten, na betaling van een borgsom van 10 miljoen Canadese dollar (6,6 miljoen euro). Om te voorkomen dat ze naar haar thuisland zou vluchten, heeft Wanzhou haar paspoort moeten inleveren én draagt ze een enkelband. Haar aanhouding leidde de afgelopen dagen tot hoogoplopende spanningen tussen de VS en China - terwijl die landen sowieso al in een handelsoorlog verwikkeld zijn.

