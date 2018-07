Topvrouw EVS moet opstappen 18 juli 2018

Beeldserverbedrijf EVS moet op zoek naar een nieuwe CEO. Muriel De Lathouwer heeft na vier jaar de boodschap gekregen dat er een einde komt aan de samenwerking. Tijdens die periode is de topvrouw er niet in geslaagd om de prestaties te verbeteren. EVS blijft lijden onder de cycliciteit in de tv- en mediasector. Pogingen om nieuwe marktsegmenten te betreden, hebben voorlopig niet tot betere resultaten geleid. In afwachting van een nieuwe CEO neemt voorzitter Pierre De Muelenaere voorlopig de taken over.

