Topvoetballers zijn ook topvervuilers

De top 20 van beste voetballers ter wereld stoot al vliegend per jaar samen ruim 500 ton CO2 uit. Dat berekende de universiteit van Manchester, op basis van hun vluchten van en naar wedstrijden, zowel in de eigen competitie als op Europees niveau, plus de verplaatsingen voor de nationale teams. Ter vergelijking: de gemiddelde Belg stoot jaarlijks 8 ton CO2 uit. De grootste vervuiler is met stip PSG-ster Marquinhos. De 25-jarige Braziliaanse verdediger vloog dit jaar al maar liefst 110.787 kilometer. "Als clubs het gebruik van privéjets zouden verminderen, zou dit de uitstoot van broeikasgassen al radicaal verminderen", zegt onderzoeker Andrew Welfle. (SPK)

