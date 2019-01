Topviolist wil Gentse kerk redden 09 januari 2019

De Russische topviolist Mikhail Bezverkhni heeft een nieuw levensdoel: hij wil de Gentse Sint-Annakerk redden. Het gebouw zou omgevormd worden tot een supermarkt van Delhaize. Dat vindt de muzikant maar niks. "Een kerk is een huis van God, daar steek je geen Delhaize in. Dit gebouw heeft een prachtige akoestiek. Maak hier een concertzaal van, een culturele tempel. Gent gaat zich hiermee compleet belachelijk maken, tot ver in het buitenland. We gaan versleten worden voor culturele barbaren", zegt hij.

