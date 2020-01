Exclusief voor abonnees Toptalent Van Anrooij naar Telenet Baloise 07 januari 2020

Shirin van Anrooij trekt in september naar Telenet Baloise Lions, de ploeg van manager Sven Nys. De 17-jarige Nederlandse reed de voorbije jaren voor Cécémel-Aveve. Als youngster liet ze zich dit seizoen regelmatig opmerken bij de vrouwen elite. In de wereldbekerwedstrijden in Zolder (8ste), Koksijde (10de) en Tabor (10de) finishte ze telkens in de top 10. Afgelopen jaar veroverde Van Anrooij ook al Europees goud en WK-zilver in het tijdrijden op de weg bij de junioren.

