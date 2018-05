Toptalent Openda (18) tekent profcontract bij Club 17 mei 2018

Loïs Openda, een 18-jarige aanvaller van bij de beloften, tekende een profcontract tot 2022. De Luikse jeugdinternational staat bekend als een groot talent en was felgegeerd door buitenlandse clubs. Niet verwonderlijk door zijn bloedvorm na Nieuwjaar waarbij hij bijna wekelijks scoorde. Vorige week in de bekerfinale bij de beloften was hij nog goed voor een goal en een assist. Hij maakte ook indruk tijdens de afgelopen Viareggio Cup. (WDK/TTV)