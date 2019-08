Exclusief voor abonnees Toptalent niet op US Open na dood vader 21 augustus 2019

Geen US Open voor de zeventienjarige Amanda Anisimova (WTA 24). Het Amerikaanse toptalent met Russische roots verloor maandagnacht geheel onverwacht haar vader Konstantin, die ook haar coach was. Anisimova, die in de Verenigde Staten geboren werd, speelde begin juni nog de halve finale van Roland Garros. (FDW)