Toptalent Evenepoel mee op stage

Quick.Step Floors nam, net als op de eerste stage begin december in Denia, vier beloftevolle jongeren mee naar Calpe. Onder hen ook tweedejaarsjunior Remco Evenepoel, de 17-jarige zoon van ex-prof Patrick die tot april vorig jaar nog voetbalde bij RSC Anderlecht en in 2015 zelfs aan de aftrap stond van een oefenmatch van de Belgische U16. "Remco's testresultaten in de Bakala Academy waren uitstekend. Hij blijkt vooral een getalenteerde klimmer en tijdrijder te zijn", zegt ploegtrainer Koen Pelgrim. "Garantie op een toekomstig profcontract geeft het zeker nog niet, maar we volgen hem vanaf nu wel met bijzondere belangstelling op." Ook de Denen Kasper Asgreen en Julius Johansen (regerend juniorenwereldkampioen) en de Brit Mark Donovan zijn mee op stage. (JDK)

