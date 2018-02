Toptalent Bernal pakt eindzege in Colombia 12 februari 2018

00u00 0

Dayer Quintana (Movistar) heeft gisteren de zesde en laatste etappe in de Colombia Oro y Paz (2.1) op zijn naam geschreven. Het Colombiaanse broertje van Nairo Quintana kwam na een rit van 184,3 kilometer tussen Armenia en Manizales solo aan op de slotklim. Egan Bernal verpestte het feestje van de familie Quintana. Het Colombiaanse toptalent van Sky snoepte Nairo Quintana, die als leider aan de etappe begon, immers nog de eindzege af. In het eindklassement houdt Bernal 9 seconden over op Nairo Quintana en 11 seconden op Uran. De 21-jarige Colombiaanse neoprof is uitstekend begonnen aan het seizoen. Op het WorldTour-circuit debuteerde hij met een zesde plaats in de eindstand van de Tour Down Under. Nadien kroonde hij zich tot Colombiaans kampioen tijdrijden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN