Topsprinters betrokken bij massale val in Slovenië 14 juni 2018

00u00 0

Aan topsprinters geen gebrek in Slovenië. Dylan Groenewegen, Caleb Ewan, Marcel Kittel en Mark Cavendish: allemaal zijn ze van de partij om vertrouwen te tanken voor de Tour. Maar dat lukte gisteren niet in de openingsetappe. Door twee valpartijen tijdens de voorbereiding op de massasprint zagen ze hun kansen in rook opgaan.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN