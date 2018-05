Topschutter Kubo loodst Gent naar Europa 22 mei 2018

Yuya Kubo (24) loodste AA Gent naar Europees voetbal, met 11 goals, waarvan 4 in de play-offs. "Ik ben heel blij met mijn beslissend doelpunt in Brugge", zegt Yuya Kubo. "Ik heb mijn rol gespeeld in deze play-offs, met vier goals." Kubo scoorde op Anderlecht, op Charleroi, op Genk en op Brugge, maar hij stond ook een paar wedstrijden aan de kant. "Maar ik twijfelde niet aan mezelf, ik keek iedere keer naar de volgende match", zegt de Japanner stoïcijns.

