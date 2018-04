Topregisseur Milos Forman (86) overleden 16 april 2018

De Oscarwinnende regisseur Milos Forman is overleden in zijn huis in het Amerikaanse Connecticut. Hij stierf vrijdag op 86-jarige leeftijd, na een korte ziekte. De Tsjechoslovaakse Forman verhuisde na de Praagse Lente in 1968 naar de VS en kreeg er de Amerikaanse nationaliteit. Hij maakte er kaskrakers als 'One Flew Over The Cuckoo's Nest' (1975), 'Amadeus' (1984) en 'The People vs. Larry Flint' (1996). "Hij was één van de grootste regisseurs in de geschiedenis van de film", reageerde acteur en coproducent van Forman Michael Douglas. Voor acteur Edward Norton was hij "een ware artistieke held".

