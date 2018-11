Topregisseur brengt soldaten uit WO I weer tot leven 09 november 2018

Regisseur Peter Jackson, bekend van filmsuccessen als 'The Lord of the Rings' en 'The Hobbit', heeft in opdracht van de BBC een prachtige documentaire gemaakt over de Eerste Wereldoorlog. 'They Shall Not Grow Old' is zondagavond te zien op BBC2 als afsluiter van een avondvullend programma, honderd jaar na het einde van The Great War. "Ik wilde een greep doen in de mist van de tijd en deze mannen in de moderne wereld plaatsen, zodat ze weer menselijk zouden worden", zegt Jackson over het opzet. Dat is ongelooflijk goed gelukt, zoals op deze foto's te zien is. Jacksons basismateriaal was 100 uur film uit het archief van het Imperial War Museum in Londen. In zijn eigen productiestudio in Nieuw-Zeeland bewerkte hij de beelden en kleurde hij ze digitaal in. De originele 16 frames per seconde zette hij over naar 24 per seconde, waardoor het filmmateriaal niet langer het te snelle tempo heeft dat dit soort historische beelden vaak een zeker 'Comedy Capers'-gehalte geeft. De regisseur - fanatiek geïnteresseerd in de Eerste Wereldoorlog - wil verdergaan met dit materiaal. Sommige gezichten in zijn film raakten hem dusdanig dat hij wil weten wie ze waren en wat er van hen geworden is. Hij hoopt dat kijkers soldaten herkennen en hem op weg kunnen helpen. (EV)

