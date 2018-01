TOPradio kan nog minstens jaar uitzenden 00u00 0

Dankzij crowdfunding kan TOPradio toch nog minstens een jaar lang blijven uitzenden op DAB+. Bij de verdeling van de frequenties op de FM-band greep de Vlaamse zender voor dance en r&b naast een nieuwe licentie. Daardoor verliest TOPradio z'n reclame-inkomsten, terwijl dat geld nodig is om digitaal te blijven uitzenden, via DAB+. Maar het radiostation is erin geslaagd 100.000 euro op te halen, méér dan de benodigde 75.000 euro om nog een jaar te kunnen doordoen.