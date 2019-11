Exclusief voor abonnees Toppleiter moet zelf voor strafrechter verschijnen 22 november 2019

Advocaat Pol Vandemeulebroucke moet in februari voor de Antwerpse strafrechter verschijnen, zo is gisteren beslist. De bekende strafpleiter wordt beschuldigd van de schending van zijn beroepsgeheim in een onderzoek naar een vijftienkoppige drugsbende. De bende zou verschillende ladingen cocaïne - waarvan eentje zelfs van 1,3 ton - via de Antwerpse haven binnengesmokkeld hebben. Advocaat Vandemeulebroucke zou zijn tussengekomen toen de bende dreigde een handlanger af te maken omdat er een drugslading was onderschept. Vandemeulebroecke stelt niet in te zien hoe hij zijn beroepsgeheim geschonden zou hebben. (PLA)