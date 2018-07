Toppers Nederlands lied animeren Vlaamse feestdag 07 juli 2018

Volgende week is het de Vlaamse Feestdag, maar in Bilzen wordt nu zaterdag al gefeest aan het historisch stadhuis met Bilzen Feest. "Geen ceremonie of academische lezing achter gelsoten deuren", laat burgemeester Frieda Brepoels weten. "We maken er een heus volksfeest van, met klinkende namen uit de Vlaamse muziekwereld", vervolgt schepen van Evenementen Griet Mebis. Alle optredens zijn gratis. Bilzen Feest begint met een optreden van Paul Severs, die meerdere van z'n hits brengt zoals "Zeg 'ns meisje" en "Ik ben verliefd op jou". Daarna is het de beurt aan Johan Verminnen op het grote podium. Hij brengt klassiekers zoals "Laat me nu toch niet alleen" en "In de rue des bouchers". De avond wordt afgesloten met de Vlaamse charmezanger Christoff. Voor de kleintjes heeft de stad op en rond de Markt gezorgd voor kinderanimatie. (LXB)

