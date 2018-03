Topper VK Tielrode - Meerdonk misschien beslissend 17 maart 2018

00u00 0

Voetbal

Vierde provinciale E

"Onze formatie zal tegen Meerdonk ietwat gewijzigd aan de aftrap komen omdat Sebastien De Smedt vorige week met een scheen- en kuitbeenbreuk werd afgevoerd", zegt Tielrode-trainer Bart De Keersmaecker. "Gelukkig hebben wij nog Kristof Van Landeghem in reserve, maar we kunnen anderzijds zeker geen beroep doen op Niels Van Landeghem (spierscheur) en de geschorste Cedric Palet. Wij zullen Meerdonk met open vizier tegemoet treden en geloven zeker in onze kansen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN