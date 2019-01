Topper in 1B: KV Mechelen naar Union 12 januari 2019

In 1B trekt KV Mechelen morgen naar Union Saint-Gilloise. Een verplaatsing die herinneringen oproept. In september ontaardde het duel in een knokpartij. Spelers Bijker (KVM) en Tabekou (Union) kregen rood, assistent-trainers Fred Vanderbiest en Abder Ramdane gingen op de vuist. Bij winst zet Malinwa de Brusselaars al op 8 punten in de tweede periode. Voor beide teams is het de eerste van in totaal drie confrontaties deze maand, ze treffen elkaar ook in de halve finales van de beker. (ABD)