Topopbrengst voor strijd tegen sociale fraude: € 266 miljoen 19 februari 2018

De strijd tegen de sociale fraude heeft de schatkist vorig jaar 266 miljoen euro opgeleverd. Volgens bevoegd staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) gaat het om een verdubbeling tegenover het einde van de vorige legislatuur. De stijging is volgens de liberaal het gevolg van een toegenomen focus op de strijd tegen sociale fraude, de hervorming van de inspectiediensten, extra aandacht voor sociale dumping en een betere samenwerking met onder andere de ziekenfondsen. Zo kwam er in de strijd tegen inkomensfraude alleen al 20 miljoen extra binnen. Bij dat soort fraude wordt iemand bijvoorbeeld betrapt op zwartwerk terwijl hij een ziekte-uitkering krijgt. De komende maanden wil De Backer verder de strijd aanbinden met "malafide winkels" in de grote steden via extra controles en een lik-op-stukbeleid. Indien daarbij fraude aan het licht komt, moet het voor de Vlaamse liberaal mogelijk zijn de deuren van die zaken te sluiten.

