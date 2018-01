Topmodel schrijft YA-roman VOORGELEZEN 00u00 0

Literaire prijzen zal topmodel en actrice Cara Delevingne allicht niet winnen met haar romandebuut 'Spiegel', maar wij hadden het wel voor dit aandoenlijke coming-of-age-verhaal met een thrillertintje over een groepje tienervrienden in Londen. Muziek bracht misfits Red, Leo, Rose en Naomi samen, tot Naomi op een dag verdwijnt en bewusteloos uit de Theems wordt gevist. Terwijl ze in coma ligt, proberen de andere bandleden te achterhalen wat er is gebeurd, tussendoor worstelend met hun eigen verliefdheden, vervreemde ouders en andere puberbesognes. Fijne jongerenlectuur, met halverwege een plottwist van jewelste.

