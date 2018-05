Topmodel Bar Refaeli presenteert 'Grande Partenza' 02 mei 2018

00u00 0

Vrijdag wordt de 101ste Ronde van Italië op gang getrokken met een tijdrit in Israël. Een Giro voor de geschiedenis, want voor het eerst start een grote wielerronde op het Aziatische continent. De 'Grande Partenza' in Jeruzalem moet een wereldwijd spektakelstuk worden en daar zal Bar Refaeli een handje bij helpen. Het 32-jarige Israëlische topmodel zal de presentatie van de openingsshow voor haar rekening nemen. (XC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN