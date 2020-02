Exclusief voor abonnees Topman verlaat Bank Nagelmackers 04 februari 2020

00u00 0

Topman Tim Rooney van Bank Nagelmackers verlaat het bedrijf. Hij wordt met onmiddellijke ingang ad interim opgevolgd door financieel directeur David Yuan. Bank Nagelmackers richt zich op tweeverdieners. De instelling is in handen van het Chinese Dajia, het vroegere Anbang. Die had de bank te koop gezet, maar de belangstelling bleef beperkt. En dus wordt ze voorlopig niet verkocht.

De bank zal naar verwachting een nettowinst van meer dan 9 miljoen euro over 2019 rapporteren. In 2018 leed ze nog verlies.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis