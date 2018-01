Topman van Quiksilver vermist op zee 31 januari 2018

Pierre Agnès (foto), de 54-jarige topman van het surfkledingmerk Quiksilver, is vermist op zee. Zijn boot werd gisteren leeg aangetroffen op een strand in Hossegor, in het zuidwesten van Frankrijk. Volgens de prefectuur Landes was Agnès rond half acht het water ingegaan. Naar de havenautoriteiten stuurde hij dat hij later zou terugkeren door de dichte mist. Het is niet duidelijk of de bedrijfsleider alleen aan boord was. Er is een grote zoekactie opgezet. Quiksilver, een Australisch merk van surfkledij dat nu in de VS gevestigd is, heeft onlangs zijn naam veranderd in Boardriders. Daaronder vallen onder meer de merken Quiksilver, DC en Roxy Brands. Eerder deze maand maakte Boardriders bekend dat het zijn Australische concurrent Billabong wil kopen. (FrD)

