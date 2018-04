Topman Peter Bossaert verlaat Medialaan 18 april 2018

00u00 0

Peter Bossaert is opgestapt als CEO van Medialaan, het bedrijf dat onder meer VTM, 2BE en Q-Music overkoepelt. Sinds kort leidde hij ook het nieuwe ééngemaakte mediabedrijf van De Persgroep ('Het Laatste Nieuws', 'De Morgen') en Medialaan. Maar nu is er een kink in de kabel gekomen. "Ik zal dat nieuwe bedrijf uiteindelijk niet zelf leiden, omdat er een verschil is van visie tussen de groep en mezelf", geeft Bossaert in een mededeling aan. Dat beaamt ook Christian Van Thillo, de nummer één van De Persgroep. "De krachtenbundeling van onze audiovisuele en uitgeefactiviteiten is van groot strategisch belang voor onze groep. Daarover zijn we unaniem enthousiast, maar over de manier waarop we hier invulling aan moeten geven, deelden we niet dezelfde visie. Daarom scheiden onze wegen." Bedoeling is om tegen de zomer een nieuwe CEO aan te stellen. Intussen nemen Erwin Deckers en Dirk Lodewyckx de taken van Bossaert bij Medialaan over.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN