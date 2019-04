Exclusief voor abonnees Topman Nissan weer in de cel 05 april 2019

Carlos Ghosn, de voormalige topman van Renault en bestuursvoorzitter van Nissan, zit opnieuw in de cel. Ghosn werd in november in Japan een eerste keer gearresteerd nadat bleek dat hij zijn verdiensten als bestuursvoorzitter van Nissan slechts gedeeltelijk had aangegeven bij de fiscus. Pas na 108 dagen kwam hij vrij na betaling van een borgtocht. Deze week vroeg Ghosn om een afzonderlijk proces. Hij wou liever niet samen met Nissan terechtstaan. Ook kondigde hij een persconferentie aan waarop hij de 'hele waarheid' zou vertellen. Maar gisteren belandde Ghosn opnieuw in de cel, nadat er een nieuwe klacht tegen hem werd ingediend. Zo zou Ghosn middelen van Nissan hebben overgemaakt naar een autoverdeler in Oman. Die gebruikte het geld om een jacht aan te kopen, waarvan Ghosn kon gebruikmaken. Ghosn ontkent alle beschuldigingen.

