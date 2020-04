Exclusief voor abonnees Topman katholiek onderwijs wil mondmaskers niet non-stop 27 april 2020

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, pleit voor flexibiliteit bij de verplichting van mondmaskers in het onderwijs. "Als iedereen op z'n plaats zit in de klas, op een afstand van elkaar, kan de leraar misschien zonder masker lesgeven." Daarnaast vraagt hij zich af waarom alle leerlingen vanaf 12 jaar een masker moeten dragen, terwijl dat in andere omgevingen enkel verplicht is als de afstand niet kan worden gegarandeerd. Boeve meent dat de schoolbesturen best zélf kunnen inschatten wat mogelijk is. "Ze kunnen herstarten met minder dan drie leerjaren, ze kunnen het aantal dagen verminderen en zo leerjaren fysiek uit elkaar houden, ze kunnen spelen met halve dagen..." Voorts baart het feit dat de scholen opvang zullen moeten voorzien voor kinderen terwijl hun ouders werken Boeve zorgen. "Het primaire doel van onderwijs is onderwijs. Ik krijg signalen van directeurs die vrezen dat veel te veel leerlingen naar de opvang zullen komen, zodat het de heropstart van de lessen bemoeilijkt." Morgen overlegt Boeve met de overheid.

