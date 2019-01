Topman Eneco: "Nú knopen doorhakken, anders komt kernuitstap in gedrang" 02 januari 2019

00u00 0

"Een federale regering in lopende zaken of niet, het is hoog tijd om knopen door te hakken op vlak van energie." Dat zegt Christophe Degrez, CEO van Eneco, de op twee na grootste stroomleverancier van ons land. Volgens hem moet er zo snel mogelijk gestemd worden over de vergunningen voor het (uit)bouwen van gascentrales, die nodig zijn om de geplande kernuitstap mogelijk te maken. "Want anders moeten we over twee, drie jaar vaststellen dat er geen tijd meer is om tegen 2025 voldoende alternatieven te ontwikkelen. Ik mis het leiderschap - bij de politiek, maar ook bij de andere energiereuzen - om resoluut in te zetten op de energietransitie. 2019 wordt echt een cruciaal jaar." (SSL)

