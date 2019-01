Topman Deceuninck slaat aandelen in 11 januari 2019

Francis Van Eeckhout heeft zijn belang in Deceuninck verder opgedreven. De CEO van het West-Vlaamse raamprofielenbedrijf heeft op 18 december ruim 3,85 miljoen aandelen bij. Hij legde daarvoor ruim 7 miljoen euro op tafel. Door de extra aankoop heeft Van Eeckhout zijn belang opgedreven tot 28,82%. Daarmee nadert hij de drempel van 30%. Als hij boven die drempel uitstijgt met zijn belang, is Van Eeckhout verplicht om een overnamebod op de rest van de aandelen uit te brengen. Zo ver zal hij het niet laten komen. Al kan hij via een kapitaalverhoging wel aan die verplichting ontsnappen.