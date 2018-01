Topman De Lijn is lekken beu, blijkt uit... gelekte mail 00u00 0

Roger Kesteloot, de directeur-generaal van De Lijn, is misnoegd over de perslekken rond Tom Meeuws. Dat blijkt uit een e-mail van Kesteloot aan de raad van bestuur van De Lijn die - jawel - gelekt is aan de VRT. "Dat zulke lekken kunnen ontstaan - niet eens in een beleids-, maar in een individueel personeelsdossier - vind ik bijzonder verontrustend en betreurenswaardig", schrijft hij. Kesteloot merkt op dat er onder meer een vertrouwelijk advies is gelekt dat De Lijn kreeg van advocaten en dat er citaten uit en verwijzingen naar beraadslagingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité in de pers verschenen zijn. Dat tast, aldus nog Kesteloot, "het vertrouwen aan dat op topniveau onontbeerlijk is voor het aansturen van een organisatie".

HLN