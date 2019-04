Exclusief voor abonnees Topman D'Ieteren verzilvert aandelen voor ontslag 13 april 2019

Axel Miller heeft enkele dagen voor zijn ontslag als CEO van de holding D'Ieteren nog snel zijn 4.177 aandelenopties verkocht. Miller oefende zijn opties uit aan 30,44 euro en verkocht ze diezelfde dag voor 37 euro. In één dag boekte hij dus een meerwaarde van 27.402 euro. D'Ieteren heeft overigens, via zijn vehikel Lab Box, een belang van 80% gekocht in de Brusselse chauffeurdienst CarASAP, zo melden diverse media. Via CarASAP kunnen klanten limousines met privéchauffeur huren. CarASAP is voorlopig alleen actief in Brussel, maar plant een uitbreiding naar Vlaanderen.

