Exclusief voor abonnees Topman Boeing kan fluiten naar ontslagvergoeding 13 januari 2020

De vertrokken Boeing-topman Dennis Muilenburg krijgt geen ontslagvergoeding van het bedrijf, maar neemt wel 60 miljoen dollar (56 miljoen euro) mee aan compensaties en pensioenvergoedingen. Muilenburg verdiende in zijn 4,5 jaar aan het roer bij de vliegtuigbouwer tientallen miljoenen. In december stapte hij op. Volgens het bedrijf was zijn vertrek nodig om het vertrouwen te herstellen, want Boeing zit in een lastig parket na twee crashes met zijn 737 MAX, waarbij 346 mensen omkwamen. Alle vliegtuigen van dat type staan sinds maart vorig jaar aan de grond. De Amerikaanse luchtvaartwaakhond Federal Aviation Authority (FAA) wil Boeing een miljoenenboete opleggen. De vliegtuigbouwer zou willens en wetens defecte vleugelonderdelen voor de 737 MAX hebben gebruikt. Volgens de FAA voerde Boeing te weinig kwaliteitscontroles uit bij zijn leveranciers. Uit tests van de onderdelen bleek dat ze niet sterk genoeg waren, maar de vliegtuigbouwer monteerde ze toch op 178 vliegtuigen.

