Topman AB InBev krijgt lagere bonus 02 maart 2019

Carlos Brito, de topman van AB InBev, heeft vorig jaar zijn loonpakket met twee derde zien slinken tot 2,16 miljoen euro. Zijn vast loon van 1,43 miljoen euro is ongewijzigd gebleven, maar Brito krijgt over het voorbije jaar een prestatiebonus van 'slechts' 730.000 euro. Een pak minder dan de bonus van 5,1 miljoen euro die hij voor zijn prestaties in 2017 kreeg. De reden is dat Brito er niet in slaagde bepaalde objectieven te realiseren, al geeft men in het jaarverslag daar geen details over.

