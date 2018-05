Topless voor een leeuw, je moet het durven 18 mei 2018

Het dapperste model van het moment? Zonder twijfel Cara Delevingne (25). Dat bewijst de Britse schone met een shoot voor horlogemerk Tag Heuer. Daarbij poseert ze topless, terwijl ze beslopen wordt door een leeuw. Op een ander beeld draagt ze een zwart topje en lange broek. De shoot vond plaats in natuurpark Dinokeng Game in Zuid-Afrika. De foto's werden genomen door David Yarrow, die bekendstaat om zijn portretten van wilde dieren. Voor Cara was het een droom die uitkwam om met wilde dieren te werken. En zeker met een leeuw, één van haar lievelingsdieren.

