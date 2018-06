Topkokschool in de bres voor charcuterie 14 juni 2018

De nieuwe campagne van Greenpeace (foto) om charcuterie uit de brooddoos van kinderen te weren, is in het verkeerde keelgat geschoten bij de Brugse Hotelschool Ter Groene Poorte. "Een foute boodschap", klinkt het bij de school, waar topkoks als Sergio Herman en Gert De Mangeleer afstudeerden. "Ook met vlees kan je de kaart van gezonde voeding trekken. De koks en beenhouwers van de toekomst worden bij ons opgeleid om minder zout en vet te verwerken in vlees. Even genieten van een ambachtelijke steak, met passie en vakmanschap bereid, mag toch ook nog even?", stelt de hotelschool in een open brief.

